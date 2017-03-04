В результате взрыва гранаты в Волновахе погиб мужчина

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04 марта 2017 г. 12:53
Источник: Новое Время
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В результате взрыва на ул.Центральной в Волновахе погиб 60-летний мирный житель, сообщает пресс-служба Волновахского отдела полиции Донецкой области.

"Установлено, что в результате взрыва скончался 60-летний мужчина. Им оказался исполняющий обязанности руководителя Приазовской геологоразведочной экспедиции… На месте происшествия правоохранители нашли фрагменты гранаты РГД-5. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении на сайте полиции Донецкой области.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай". Продолжается проверка обстоятельств происшествия.

Ранее сообщалось, что в ночь на 28 февраля неизвестные бросили боевую гранату в центр лазерной косметологии в Виннице, пострадавших нет.

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