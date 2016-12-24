 

В результате взрыва на востоке Алеппо два человека погибли и более 30 ранены

24 декабря 2016 г. 19:45
Источник: Зеркало недели
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В результате взрыва в восточной части сирийского города Алеппо, сегодня 24 декабря, два человека погибли и 33 получили ранения, сообщили сирийские государственные СМИ. Взрыв был вызван опасными веществами, которые оставили по себе повстанцы, покидая город, согласно соглашению о прекращении огня, передает "Радіо Свобода".

По данным государственного телевидения, взрыв произошел внутри школы и в прилегающему к ней зданию. Информационное агентство DPA со ссылкой на неназванный военный источник сообщает, что погибло два военнослужащих правительственных сил.

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