В результате взрыва на востоке Алеппо два человека погибли и более 30 ранены

В результате взрыва в восточной части сирийского города Алеппо, сегодня 24 декабря, два человека погибли и 33 получили ранения, сообщили сирийские государственные СМИ. Взрыв был вызван опасными веществами, которые оставили по себе повстанцы, покидая город, согласно соглашению о прекращении огня, передает "Радіо Свобода".

По данным государственного телевидения, взрыв произошел внутри школы и в прилегающему к ней зданию. Информационное агентство DPA со ссылкой на неназванный военный источник сообщает, что погибло два военнослужащих правительственных сил.