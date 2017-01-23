В России экс-милиционер убивал бомжей на кладбище, чтобы собрать армию зомби, - СМИ

В Екатеринбурге бывший милиционер, обвиняемый в четырех «ритуальных» убийствах и одном заказном, признан невменяемым, сообщает "Росбалт".

По данным источников портала 66.ru, бывший милиционер вместо тюрьмы отправится на принудительное психиатрическое лечение.

По данным издания, после убийств бездомных на кладбище Верхней Пышмы бывший милиционер закапывал тела своих жертв и выжидал определенный срок. Потом выкапывал и совершал некие ритуалы, пытаясь «оживить» убитых и превратить их в зомби.

Изначально в уголовном деле насчитывалось пять эпизодов убийств: четыре религиозных и одно заказное. По данным следствия, экс-милиционер, выполняя заказ, устранил одного из участников резонансного конфликта на овощебазе № 4. Однако после признания подозреваемого в серийных убийствах невменяемым из резонансного уголовного дела оказался исключен главный фигурант. Теперь, видимо, на судебном процессе, который может начаться уже в ближайшее время, не будут рассматриваться эпизоды «ритуальных» убийств бездомных на территории кладбища Верхней Пышмы. На скамью подсудимых попадет только подозреваемый в посредничестве заказного убийства. Заказчик преступления до сих пор остается на свободе.