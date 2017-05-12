В России паводок затопил самолеты: один из них был предназначен для борьбы с последствиями наводнения

12 мая 2017 г. 11:56
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В России в Тюменской области весенний паводок затопил на взлетном поле в городе Ишим самолеты, пишет NashGorod.ru.

«Судя по кадрам, под водой оказались не менее пяти воздушных судов - бипланы Ан-2, PZL-104" Вильга "и другие. Не исключено, что как минимум один из бортов был технически готов к вылету», - пишет издание.

При этом отмечается, что ранее один из Ан-2 планировали использовать для работ по ликвидации последствий возможного паводка.

Однако, биплан так и не подготовили к авиационным работам.

«Вполне вероятно, что спасти единственный способный летать борт от затопления, перебазировав его на безопасную площадку, так и не удалось», - пишет агентство.

 

 

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