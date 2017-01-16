 

В сети появилось новое видео с места авиакатастрофы под Бишкеком

16 января 2017 г. 19:10
Источник: Зеркало недели
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На месте катастрофы нашли 31 погибшего и 9 фрагментов тел.

СМИ показали снятое при помощи беспилотника видео с места крушения грузового Boeing 747 в Кыргызстане, в результате которого погибли более 30 человек.

На новом видеоматериале хорошо видны масштабные разрушения, вызванные падением крупного самолета на жилой массив в окрестностях аэропорта "Манас".

Отмечается также, что на месте катастрофы 31 погибшего и 9 фрагментов тел.

Грузовой Boeing 747 авиакомпании Turkish Airlines утром 16 января потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Манас" в столице Кыргызстана Бишкеке. В результате падения самолета на поселок Дачи СУ Сокулукского района Чуйской области, погибли по меньшей мере 30 человек, включая пилота.  

В морге Республиканского центра судебно-медицинской экспертизы Кыргызстана опознали 15 тел погибших в результате крушения грузового "Боинга-747" под Бишкеком. Среди погибших – пятеро детей.

 

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