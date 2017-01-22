 

В США 15 человек погибли в результате торнадо

22 января 2017 г. 18:50
Источник: Левый Берег
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В США 15 человек погибли в течение последних 48 часов из-за торнадо, сообщает ABC.

По меньшей мере 11 человек погибли и около двух десятков получили ранения в штате Джорджия в воскресенье. Еще четыре смерти из-за торнадо были зафиксированы в Миссисипи в субботу.

По меньшей мере 23 человека получили ранения из-за стихии.

Для сравнения, за весь 2016 год торнадо убили в США 17 человек.

Торнадо - частое природное явление для США. Они представляют собой атмосферные вихри, обычно в форме воронки. Ветер в торнадо может разгоняться до скорости 480 км/ч, размеры смерча в поперечнике достигают трех километров, вихрь может перемещаться на расстояние более ста километров.

Ежегодно в США фиксируется более тысячи двухсот торнадо, больше всего их образуется весной, но зимой они обычно возникают редко.

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