В США 15 человек погибли в результате торнадо

В США 15 человек погибли в течение последних 48 часов из-за торнадо, сообщает ABC.

По меньшей мере 11 человек погибли и около двух десятков получили ранения в штате Джорджия в воскресенье. Еще четыре смерти из-за торнадо были зафиксированы в Миссисипи в субботу.

По меньшей мере 23 человека получили ранения из-за стихии.

Для сравнения, за весь 2016 год торнадо убили в США 17 человек.

Торнадо - частое природное явление для США. Они представляют собой атмосферные вихри, обычно в форме воронки. Ветер в торнадо может разгоняться до скорости 480 км/ч, размеры смерча в поперечнике достигают трех километров, вихрь может перемещаться на расстояние более ста километров.

Ежегодно в США фиксируется более тысячи двухсот торнадо, больше всего их образуется весной, но зимой они обычно возникают редко.