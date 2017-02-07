В столице Афганистана прогремел взрыв, есть погибшие

В центре Кабула на парковке возле здания Верховного суда Афганистана во вторник, 7 февраля, прогремел взрыв, сообщает Reuters.

По данным Минстерства здравоохранения страны погибло по меньшей мере 20 человек, еще 45 получили ранения. Всех пострадавших уже доставили в больницы. Как сообщают полицейские, террористическая атака смертника была направлена на сотрудников суда, которые покидали помещение после окончания рабочего дня.

"Когда я услышал взрыв, то помчался к парковке Верховного суда, чтобы найти своего брата, который работает там", - отметил один из свидетелей.

Журналисты агентства также видели пятна крови у здания суда и большое скопление машин скорой помощи, развозящих раненных с места происшествия. Ни одна террористическая организация пока не взяла на себя ответственность за взрыв.