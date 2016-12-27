В столкновении автобуса и легковушки погибла женщина - ДТП в Змиевском районе

Сегодня около 10-50 на трассе Харьков-Змиев-Баклея в районе села Водяное столкнулись автобус с пассажирами и автомобиль Ford Fusion - женщина-водитель легковушки погибла.

По информации УПД ГУНП, автобус (принадлежит одному из предприятий Балаклейского района, в салоне находилось семь пассажиров) двигался в сторону Харькова, Ford Fusion ехал во встречном направлении. По предварительным данным, легковушка вышла на обгон, водитель не справился с управлением и врезался во встречный автобус. После чего оба участника ДТП съехали в кювет.

От полученных травм на месте ДТП скончалась 37-летняя женщина, управлявшая автомобилем Ford.