 

В столкновении автобуса и легковушки погибла женщина - ДТП в Змиевском районе

27 декабря 2016 г. 11:38
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Сегодня около 10-50 на трассе Харьков-Змиев-Баклея в районе села Водяное столкнулись автобус с пассажирами и автомобиль Ford Fusion - женщина-водитель легковушки погибла. 

По информации УПД ГУНП, автобус (принадлежит одному из предприятий Балаклейского района, в салоне находилось семь пассажиров) двигался в сторону Харькова, Ford Fusion ехал во встречном направлении. По предварительным данным, легковушка вышла на обгон, водитель не справился с управлением и врезался во встречный автобус. После чего оба участника ДТП съехали в кювет. 

От полученных травм на месте ДТП скончалась 37-летняя женщина, управлявшая автомобилем Ford. 

 

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