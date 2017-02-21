 

В столкновении трех авто пострадали два пешехода - ДТП на проспекте Гагарина

21 февраля 2017 г. 12:33
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Сегодня около 11-00 на проспекте Гагарина-308 столкнулись автомобили ЗАЗ Ланос, микроавтобус ГАЗ и Toyota Fortuner. 

Об аварии сообщают в соцсетях. По предварительным данным, внедорожник врезался в припаркованные Ланос и ГАЗ, между которыми у обочины стояли водители этих автомобилей. Пострадавших зажало между машинами, с места аварии пострадавших забирала "скорая".

По информации пресс-службы патрульной полиции, с места аварии были госпитализированы 57 и 25-летний водители Ланоса и ГАЗа. На месте работала следственно-оперативная группа. 

Состояние пострадавших и обстоятельства ДТП уточняются. 

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