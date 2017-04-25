В стрельбе около детской площадки на Салтовке подозревают патрульного

Харьковского патрульного проверяют на причастность к стрельбе на улице Гвардейцев Широнинцев.

Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции Харькова, 24 апреля, около 16: 40 патрульные получили сообщение о том, что на улице Гвардейцев Широнинцев, 60 стреляют неизвестные.

Прибыв на место происшествия, трое граждан сообщили патрульным о том, что они задержали неизвестного, который якобы стрелял из предмета, похожего на пистолет. Пистолет они у него отобрали. В свою очередь, задержаный сообщил, что у него возник конфликт с 3-мя гражданами, которые оскорбляли его жену. Мужчина имел признаки алкогольного опьянения. Отобранный пистолет лежал на земле.

Во время поверхностного осмотра у задержанного мужчины патрульные нашли удостоверение полицейского управления патрульной полиции в городе Харькове. Информация, относительно трудоустройства данного гражданина подтвердилась. Патрульные выяснили, что мужчина является сотрудником патрульной полиции Харькова, который находился на выходном. Для дальнейшего выяснения обстоятельств происшествия на место вызвали следственно-оперативную группу, сотрудников мониторинга УПП Харькова, сотрудников внутренней безопасности. Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются полицейскими.

Как сообщал сайт АТН, в Харькове мужчина открыл стрельбу рядом с детской площадкой.

