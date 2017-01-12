 

В Тбилиси стреляли в зятя президента Грузии

12 января 2017 г. 10:17
Источник: РБК-Украина
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В Тбилиси (Грузия) в среду вечером, 11 января, было совершено нападение на зятя президента страны Георгия Маргвелашвили Миндия Гогочури. Об этом сообщил телеканал "Рустави 2".

Предположительно, Гогочури был ранен из огнестрельного оружия, после чего его доставили в больницу. На место происшествия прибыли следователи и судмедэксперты, полиция оцепила близлежащую территорию. О состоянии пострадавшего не сообщается.

По факту нападения было возбуждено уголовное дело по ст. 118 УК Грузии (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), максимальная санкция которой предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Также дело возбуждено по ст. 236 УК Грузии (противоправные приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольных охотничьих ружей), по которой преступнику грозит до десяти лет лишения свободы.

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