В Турции автобус упал со скалы: 5 жертв, десятки раненых

По меньшей мере пять человек погибли и более 20 получили ранения при падении пассажирского автобуса со скалы в Турции.

Об этом пишет издание Нurriyet Daily News.

Как отмечается, водитель автобуса потерял контроль над машиной, и транспортное средство, пробив ограждение, упало со скалы недалеко от села Басекин. При этом автобус пролетел около 10 метров.

Отмечается, что автобус выполнял рейс из Стамбула в провинцию Синоп.

Аварийные службы отправились к месту происшествия, однако доступ к месту катастрофы затруднен из-за сильного снегопада и метели.