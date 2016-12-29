 

В Турции автобус упал со скалы: 5 жертв, десятки раненых

29 декабря 2016 г. 15:02
Источник: Левый берег
87 просмотров

По меньшей мере пять человек погибли и более 20 получили ранения при падении пассажирского автобуса со скалы в Турции.

Об этом пишет издание Нurriyet Daily News.

Как отмечается, водитель автобуса потерял контроль над машиной, и транспортное средство, пробив ограждение, упало со скалы недалеко от села Басекин. При этом автобус пролетел около 10 метров.

Отмечается, что автобус выполнял рейс из Стамбула в провинцию Синоп.

Аварийные службы отправились к месту происшествия, однако доступ к месту катастрофы затруднен из-за сильного снегопада и метели.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Интернет-магазин стройматериалов stroypartner.ua                          Куплю награды, иконы, монеты. Т. 098-681-66-41.                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.