 

В турецком городе Измир произошел взрыв, есть раненные

05 января 2017 г. 17:48
Источник: Зеркало недели
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В турецком городе Измир около 16:00 прогремел мощный взрыв. Заминированный автомобиль взорвался возле здания суда и загорелся, сообщает CNN Turk.

В результате взрыва, по предварительным данным, пострадали 11 человек, к месту взрыва направлены автомобили скорой помощи. Пострадавших оперативно доставили в местные больницы, им оказывают необходимую медицинскую помощь. Информации о погибших в результате инцидента нет.

Террористы припарковали начиненный взрывчаткой автомобиль у выхода С, которым пользуются сотрудники суда Измира. Когда полицейские заметили их, они взорвали автомобиль и открыли огонь по правоохранителям. Двое террористов были убиты на месте. Президент ассоциации адвокатов Измира Айдын Озкан рассказал журналистам СNN о том, что не только прокуроры и судьи пользуются выходом C, но и адвокаты. На месте взрыва работают турецкие полицейские и кинологи.

Видео: 

В турецком городе Измир прогремел взрыв

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