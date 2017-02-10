В Великобритании на берег выбросило 360 килограммов кокаина

Сумки были найдены в графстве Норфолк на двух пляжах.

На побережье Северного моря в Великобритании 9-10 февраля были найдены сумки с кокаином весом 360 кг.

Об этом сообщает Национальное агентство по борьбе с преступностью страны в Twitter.

Сумки были найдены в графстве Норфолк на двух пляжах, расположенных неподалеку друг от друга. Правоохранители полагают, что они были выброшены на берег.

По предварительной информации, стоимость партии могла бы составить 50 миллионов фунтов.

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