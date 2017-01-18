В военном госпитале умер избитый боец

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18 января 2017 г. 21:08
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34-летний солдата был доставили в Военно-медицинский клинический центр Северного региона из госпиталя города Северодонецка 8 января этого года в тяжелом состоянии.

Как сообщили в ГУ НП Украины в Харьковской области, у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, закрытый перелом костей носа, рвано-ушибленную рану ушной раковины, закрытую тупую травму грудной клетки и живота, химический ожог глотки, пищевода, желудка, верхних дыхательных путей. 17 января 2017 года, несмотря на все усилия врачей, мужчина скончался.

Факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст.348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время следователем назначена экспертиза для установления причины смерти солдата.
 

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