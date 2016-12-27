В сети появилось видео, как в Якутии мужчины на «Уралах» задавили медведя. По данному факту начата проверка, пишет местное издание News.Ykt.Ru

Издание отмечает, что в министерстве охраны природы Якутии уже начали проверку после появления ролика в соцсетях.

На видео видно, как водитель «Урала» несколько раз переехал медведя, но зверь не сдается. К машине подъезжает второй «Урал» и прижимает медведя к земле. Животное пытается выбраться из-под колес. В этот момент один из вахтовиков пытается проткнуть железным прутом голову животного.

ВНИМАНИЕ! Видео содержит кадры, которые не рекомендуются для просмотра детям, беременным и людям со слабой психикой!