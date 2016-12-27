 

В Якутии мужчины на "Уралах" задавили медведя

27 декабря 2016 г. 16:43
216 просмотров

В сети появилось видео, как в Якутии мужчины на «Уралах» задавили медведя. По данному факту начата проверка, пишет местное издание News.Ykt.Ru

Издание отмечает, что в министерстве охраны природы Якутии уже начали проверку после появления ролика в соцсетях.

На видео видно, как водитель «Урала» несколько раз переехал медведя, но зверь не сдается. К машине подъезжает второй «Урал» и прижимает медведя к земле. Животное пытается выбраться из-под колес. В этот момент один из вахтовиков пытается проткнуть железным прутом голову животного.

ВНИМАНИЕ! Видео содержит кадры, которые не рекомендуются для просмотра детям, беременным и людям со слабой психикой!

 

ВНИМАНИЕ! Видео содержит кадры, которые не рекомендуются для просмотра детям, беременным и людям со слабой психикой!

Подробности читайте на УНИАН: http://www.unian.net/world/1699481-v-yakutii-mujchinyi-na-uralah-zadavil...ВНИМАНИЕ! Видео содержит кадры, которые не рекомендуются для просмотра детям, беременным и людям со слабой психикой!

 

 

Видео: 

В Якутии задавили медведя грузовиком (18+)

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