В Закарпатье автобус сорвался в обрыв

Утром 7 февраля в Закарпатской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса. Об этом сообщает областное управлении ГосЧС.

На автодороге Мукачево - Рогатин в Раховском районе рейсовый автобус Ясиня - Ужгород съехал с дороги в реку Белая Тиса. На момент ДТП в автобусе находились 15 пассажиров. По информации спасателей, никто из них не пострадал.

Издание Закарпатський кореспондент сообщает, что водитель превысил скорость, не вписался в поворот, после чего съехал на обочину и перевернулся на бок.

"Высота обрыва в этом месте составляет более 15 метров. Автобус скатился вниз четыре метра и уперся в два дерева, это фактически и спасло пассажиров", - сообщил председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

Согласно этому сообщению, в результате ДТП пострадали три человека (две женщины и молодой парень, они получили легкие травмы). На месте работают правоохранители и спасатели.