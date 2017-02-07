 

В Закарпатье автобус сорвался в обрыв

07 февраля 2017 г. 17:05
Источник: Корреспондент.net
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Утром 7 февраля в Закарпатской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса. Об этом сообщает областное управлении ГосЧС.

На автодороге Мукачево - Рогатин в Раховском районе рейсовый автобус Ясиня - Ужгород съехал с дороги в реку Белая Тиса. На момент ДТП в автобусе находились 15 пассажиров. По информации спасателей, никто из них не пострадал.

Издание Закарпатський кореспондент сообщает, что водитель превысил скорость, не вписался в поворот, после чего съехал на обочину и перевернулся на бок.

"Высота обрыва в этом месте составляет более 15 метров. Автобус скатился вниз четыре метра и уперся в два дерева, это фактически и спасло пассажиров", - сообщил председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

Согласно этому сообщению, в результате ДТП пострадали три человека (две женщины и молодой парень, они получили легкие травмы). На месте работают правоохранители и спасатели.

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