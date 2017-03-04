В Житомире работник военкомата стрелял по мужчине и женщине

В Житомире работник военкомата устроил стрельбу, ранив двух человек.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Житомира, это произошло вечером 3 марта на проспекте Независимости. На месте происшествия патрульные, прибывшие на вызов вместе с нацгвардейцами, обнаружили мужчину, которого сразу же ограничили в движении.

Во время конфликта, по предварительным данным, водитель выхватил устройство для отстрела резиновых пуль и выстрелил мужчине в спину, женщине в лицо, поранив их. Пострадавшие госпитализированы в медицинские заведения Житомира.

Медики оказывают им необходимую помощь. Нападавшего задержали. Уже известно, что он имеет разрешение на оружие и является работником военкомата. Подробности происшествия устанавливают правоохранители.

"Во дворе многоэтажки возник конфликт из-за парковки автомобиля. В ходе его течения 27-летний мужчина совершил несколько выстрелов из устройства для отстрела резиновых пуль, в том числе в сторону оппонента. В результате тот получил травмы в виде повреждения левого локтевого сустава и поясничного отдела позвоночника", – говорится в сообщении полиции.

По факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) УК, санкция статьи предусматривает наказание в виде заключения на срок от 3 до 7 лет.

"Водитель, который проживает в доме по указанному адресу, парковал во дворе свой автомобиль Geely. Неподалеку стояли два человека – мужчина и женщина, которым не понравилась его манера парковки. Между ними возник спор по этому поводу. Водитель, предварительно, вытащил предмет, похожий на оружие, то есть пистолет для отстрела резиновых пуль и выстрелил другому участнику конфликта, мужчине, в спину. Кроме того, нанес удар в лицо женщине. Обоих пострадавших госпитализировали. Как выяснилось, водитель автомобиля оказался сотрудником военкомата. И, соответственно, разрешение на оружие у него есть", – сообщили в патрульной полиции Житомира, пишет Житомир. info.

Ранее сообщалось, что в четверг, 2 марта, на улице Водопроводной в центральной части Одессы неизвестный устроил стрельбу.