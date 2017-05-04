Взрывы во дворе жилого дома под Харьковом. Подробности ЧП

ЧП в поселке Близнюки Харьковской области произошло накануне, около 10 вечера. 34-летняя жительница одного из домов услышала два мощных хлопка, похожих на взрывы, после чего сразу вызвала полицию. Прибыв на место происшетвия, во дворе полицейские нашли обломки гранат.

Алексей Свиридов, ст. сотр. отд. ком. ГУНП в Харьковской обл.:

При виїзді на місце події працівниками вибухо-технічного територіального відділу поліції було вилучено уламки двох гранат Ф-1 та запали з важелями.

В результате ЧП никто не пострадал, рассказывают правоохранители. Однако взрывной волной были повреждены окна дома, посечен фасад здания и забор.

Алексей Свиридов, ст. сотр. отд. ком. ГУНП в Харьковской обл.:

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального Кодексу України "Хуліганство".

Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы. Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства происшествия. По неофициальной информации, полученной редакцией Новостей АТН из собственных источников, жительница дома, во дворе которого были найдены обломки гранат является чиновницей районного отделения Госгеокадастра.