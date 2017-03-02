 

Во Львовской области произошел обвал на шахте, 8 человек погибли

02 марта 2017 г. 14:25
Источник: РБК - Украина

Сегодня, 2 марта, в 12:46 в селе Глухов Сокальского района Львовской области на шахте № 10 "Степная" ОАО "Львовуголь" на горизонте 550 м из-за взрыва произошло обрушение горной породы, в результате чего погибли 8 человек, 6 горняков получили травмы, судьба еще 24 остается неизвестной.

Об этом сообщается на сайте ГСЧС. Сообщается, что 6 горняков с травмами подняли на поверхность.

Всего на шахте работало 172 горняка, из которых 34 были на аварийном участке. Причина обрушения устанавливается. К проведению аварийно-спасательных работ привлечены подразделения Минэнерго и ГСЧС.
 

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