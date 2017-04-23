Во Владивостоке девушка за рулем внедорожника врезалась в 11 машин: не хотела раздавить кошку

23 апреля 2017 г. 12:38
Источник: УНИАН

Во Владивостоке произошла авария с участием 12 машин.

По данным УМВД РФ по Приморскому краю, 22-летняя жительница Владивостока, двигаясь с Некрасовской улицы в сторону кольца "Инструментального завода", не справилась с управлением и совершила столкновение с припаркованными вдоль дороги автомобилями.

В результате аварии никто не пострадал, повреждены 11 машин.

"Медицинское освидетельствование показало отсутствие алкоголя в крови автомобилистки. На момент ДТП стаж вождения девушки составил 2 года, в этом году к административной ответственности за нарушение ПДД она не привлекалась", - добавили в МВД.

По словам девушки, она двигалась с скоростью 60-70 км/ч. В районе дома 52 перед ней пробежала кошка. Чтобы не задавить животное, он вильнула влево и снесла зеркало заднего вида у припаркованного Toyota Harrier. Следующий удар пришёлся на Renault Koleos, затем на Kia Morning. От этого у автомобиля отлетело заднее колесо, поэтому он стал неуправляемым и влетел в припаркованные машины.

 

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