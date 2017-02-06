Во время купания утонул 9-месячный младенец. Подробности ЧП

ЧП произошло в Московском районе города. В тот вечер, рассказывают соседи, они обратили внимание на то, что около подъезда очень долго стояли несколько машин скорой.

Геннадий

В пятницу вечером я выходил с собакой на улицу гулять возле получается последнего подъезда стояло две скорых помощи. И что случилось, конкретно не известно. Стояли долго. Минут сорок до часу.

Позже, стало известно, что во время купания в одной из квартир, в 5 подъезде многоэтажки, погиб 9ти месячный малыш. По сведениям правоохранителей на момент трагедии оба родителя малыша были дома.

Константин Шеремет, ст. инспектор отд. ювенальной превенции ГУНП в Харьковской обл.

На данный момент установлено, что в квартире находились родители и дети. Также есть старшие дети. Мать непосредственно с погибшим ребенком находились в ванной комнате. Она следила за ним, таки с её слов. Ребенок нырял и в один из моментов он хлебнул воды, что послужило причиной его смерти, что нам известно. Опять же таки все точности будут установлены после результатов экспертиз.

По данному факту правоохранителями открыто уголовное производство сразу по двум статья: умышленное убийство несовершеннолетнего и злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком.

Константин Шеремет, ст. инспектор отд. ювенальной превенции ГУНП в Харьковской обл.

Не рассматривается такой возможности, что мог иметь место несчастный случай. Потому что родители, выполняя купание своего ребенка, обязаны следить за его безопасностью. Даже если бы мама отвлеклась и вышла бы из ванной комнаты все равно это бы рассматривалось как преступное скажем так бездействие по обеспечению охраны жизни здоровья своего ребенка.

Пообщаться с родителями малыша журналистам не удалось. Дверь квартиры никто не открыл. Уехали с утра в прокуратуру - сообщила соседка Александра. Впрочем, жильцы дома характеризуют супругов исключительно положительно .

Нормальная семья. Обычная семья. Молодая семья с детьми. Молодежь. Сказать что неблагополучная нет, нельзя. Обычная семья молодая. У них один ребенок был? - Нет трое. У них еще есть две девочки.

Говорят, погибший ребенок был самым младшим в многодетной семье. 1 февраля ему исполнился 9 месяц.

Александра, соседка

Самой старшей мне кажется да 7,8 класс. Вторая девочка 3-3 года. Ну а этот точно знаю, что первого мая родился. Сколько ему было? Ну вот с 1го мая 9 месяцев.

Хоронить малыша со слов соседей родные планировали сразу же, как только им выдадут тело из морга.

