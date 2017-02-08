 

Водитель микроавтобуса, попавшего в ДТП на Салтовке, был пьян, - полиция

08 февраля 2017 г. 13:24
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ДТП на перекрестке проспекта Льва Ландау и улицы Халтурина произошло накануне 7 февраля, в 16:00.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции в Харьковской области, столкнулись автомобили «Фольксваген Каравелла» и «Шкода Фабия».

В результате происшествия 35-летняя пассажирка автомобиля «Шкода» с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга доставили в больницу. После осмотра пострадавшей отпустили на амбулаторное лечение.

По сведениям полиции, водитель автомобиля «Фольксваген Каравелла» находился в состоянии алкогольного опьянения.

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