Водитель микроавтобуса, попавшего в ДТП на Салтовке, был пьян, - полиция

ДТП на перекрестке проспекта Льва Ландау и улицы Халтурина произошло накануне 7 февраля, в 16:00.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции в Харьковской области, столкнулись автомобили «Фольксваген Каравелла» и «Шкода Фабия».

В результате происшествия 35-летняя пассажирка автомобиля «Шкода» с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга доставили в больницу. После осмотра пострадавшей отпустили на амбулаторное лечение.

По сведениям полиции, водитель автомобиля «Фольксваген Каравелла» находился в состоянии алкогольного опьянения.