Водитель пытался объехать ямы: подробности смертельного ДТП под Харьковом

Двое погибших, два пассажира - женщина и двухлетний ребенок - в реанимации. Таков результат столкновения двух авто на трассе в районе Мерефы. Авария произошла накануне около 19-30, на узком участке дороги - по одной полосе в каждом направлении не разминулись автомобили ВАЗ 2107 и Kia Cerato. По предварительным данным, ВАЗ двигался от Мерефы в сторону Новой Водолаги, Kia ехал навстречу. Возможно, говорят правоохранители, водитель одного из авто объезжал ямы.

Олег Никоненко, зам. начальника ОСМ ГУНП Харьковской обл.

На даній ділянці проїжджа частина має досить серйозні пошкодженні дорожнього покриття. Можливо це й стало причиною зіткнення. На даний момент, враховуючи, що на момент пригоди не було очевідців-свідків, їх в подальшому будуть встановлювати, не відомо як сталося ДТП.

54-летний водитель ВАЗа и 50-летрний водитель Киа от полученных травм погибли на месте. В больницу были доставлены 52-летняя супруга водителя Жигулей и их 2-летняя внучка.

Олег Никоненко, зам. нач. ОСМ УПД ГУНП в Харьковской обл.

Враховуючи те, що зіткнення було дуже серйозне, у автомобілів дуже пошкодженні передні частини, в процесі проведенні слідчих дій необхідно буде встановити місце контакту, на чиїй полосі сталося зіткнення, оскільки автомобілі розвернуло в протилежному напрямку по ходу руху транспорту.

Пострадавшие женщина и ребенок получили серьезные травмы, сейчас они в реанимации.