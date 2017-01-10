 

Водитель, сбивший женщину с младенцем и подростка в районе окружной, был пьян

10 января 2017 г. 11:54
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Авария произошла накануне около 14-30 на улице Большая Кольцевая - водитель автомобиля Ford Scorpio, двигавшегося от бульвара Сергея Грицевца в направлении улицы Ростовской, сбил шедших по обочине женщину с ребенком в коляске и мальчика. 

Как сообщили в УПД ГУНП, пешеходы шли в попутном с автомобилем направлении. С места аварии с больницу были доставлены все трое - 1 23-летней женщины и 14-летнего мальчика ушибы, у мальчика 2016 г.р,  которого везли в коляске, сотрясение головного мозга. 

По данным экспертизы, водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения - 1.22 промилле. 

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