Водитель троллейбуса "под наркотиками" перекрыл проезжую часть. Видео

23 апреля 2017 г. 21:21
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Накануне около 22-30 во время патрулирования Московского района на улице Валентиновской-3 патрульные обратили внимание на троллейбус 34 маршрута, который стоял посреди проезжей части, перегородив две полосы движения. Рядом находилось люди, которые сообщили полицейским о том, что водителю троллейбуса якобы стало плохо. В салоне патрульные увидели водителя, который лежал на полу. На место вызвали «скорую». Медики привели в себя 38-летнего мужчину – в больницу он ехать отказался. Причину своего состояния водитель ни медикам, ни правоохранителям объяснить не смог.

Осмотрев кабину троллейбуса, патрульные обнаружили самодельное устройство для употребления наркотических средств - пластиковую бутылку объемом 0,5 литра и бумажный сверток с веществом растительного происхождения, похожим на наркотическое.

Полицейские направили водителя троллейбуса в наркологический центр для проведения освидетельствования на состояние опьянения. Также, в отношении мужчины патрульные составили протокол об административном правонарушении в сфере обеспечения безопасности дорожного движения по ст. 130 КУоАП. Кроме того, полицейские вызвали на место следственно-оперативную группу для дальнейшего установления обстоятельств происшествия.

Видео: 

голландский троллейбус

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