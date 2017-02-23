Водитель, устроивший ДТП с четырьмя пострадавшими на Пушкинской, был пьян

Авария произошла накануне в 17-40 - на пересечении улиц Пушкинская и Студенческая столкнулись два автомобиля Деу Ланос и Subaru Forester.

Как сообщили в УПД ГУНП, автомобиль ЗАЗ Деу (водителю 44 года), двигаясь от Веснина в сторону Лермонтовской, догнал Деу (водителю 44 года), ,который отбросило на металлическое ограждение, а вырванный газовый баллон повредил припаркованный Subaru (водитель - 41-летняя женщина).

В больницу были доставлены два пассажира Деу, ехавшего впереди, - у мужчин травмы головы и ушибы, а также водитель и пассажир второго Деу - у них многочисленные ушибы, травмы головы, оба, по заключению медиков, находились в состоянии алкогольного опьянения.