Военный, пропавший без вести в субботу, погиб

Военный, который пропал без вести в субботу, 18 февраля, погиб.

Об этом говорится в вечерней сводке штаба АТО.

По состоянию на 18:00 воскресенья боевики совершили 41 обстрел позиций Вооруженных сил Украины, в результате обстрелов один военнослужащий ВСУ был ранен.

На мариупольском направлении боевики из минометов обстреливали Новотроицкое, Лебединское и Зайцево, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - Гнутово, Павлополь, Гранитное, Водяное, из вооружения БМП - Широкино, из противотанковых ракетных комплексов - Водяное.

На донецком направлении боевики обстреливали Троицкое, Авдеевку, Зайцево, Опытное, Луганское и Новгородское из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия.