 

Военный, пропавший без вести в субботу, погиб

19 февраля 2017 г. 20:27
Источник: Левый Берег
98 просмотров

Военный, который пропал без вести в субботу, 18 февраля, погиб.

Об этом говорится в вечерней сводке штаба АТО.

По состоянию на 18:00 воскресенья боевики совершили 41 обстрел позиций Вооруженных сил Украины, в результате обстрелов один военнослужащий ВСУ был ранен.

На мариупольском направлении боевики из минометов обстреливали Новотроицкое, Лебединское и Зайцево, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - Гнутово, Павлополь, Гранитное, Водяное, из вооружения БМП - Широкино, из противотанковых ракетных комплексов - Водяное.

На донецком направлении боевики обстреливали Троицкое, Авдеевку, Зайцево, Опытное, Луганское и Новгородское из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                          Військова служба за контрактом, з/п від 9400 до 15000грн. ШВИДКЕ ОФОРМЛЕННЯ. Деталі за тел.: 068-720-27-80, 050-867-82-43.                         Выгодный обмен электронных валют - Obmenka.ua                          Вывод Webmoney,Яндекс,Qiwi в наличные                          Обменка на Розе, выгодный наличный обмен                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.