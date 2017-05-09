Вооруженное ограбление на ХТЗ - патрульные задержали подозреваемого

Накануне вечером в 21-00 в патрульную полицию поступило сообщение о разбойном нападении на улице Библика.

Заявитель сообщил прибышим на место полицейским, что в его квартиру ворвался неизвестный и, угрожая ножом, заставил отдать деньги - 1300 евро и 1200 долларов, после чего скрылся.

Патрульные выяснили приметы нападавшего и передали ориентировку другим экипажам. Около полуночи подозреваемый был задержан.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, похожий по описанию мужчина был замечен в Московском районе, при поверхностной проверке у молодого человека были найдены 1000 долларов, происхождение которых гражданин объяснить не смог.

Задержаного передали прибывшим на место следователям.