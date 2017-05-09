Вооруженное ограбление на ХТЗ - патрульные задержали подозреваемого

09 мая 2017 г. 19:23
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Накануне вечером в 21-00 в патрульную полицию поступило сообщение о разбойном нападении на улице Библика. 

Заявитель сообщил прибышим на место полицейским, что в его квартиру ворвался неизвестный и, угрожая ножом, заставил отдать деньги - 1300 евро и 1200 долларов, после чего скрылся. 

Патрульные выяснили приметы нападавшего и передали ориентировку другим экипажам. Около полуночи подозреваемый был задержан. 

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, похожий по описанию мужчина был замечен в Московском районе, при поверхностной проверке у молодого человека были найдены 1000 долларов, происхождение которых гражданин объяснить не смог. 

Задержаного передали прибывшим на место следователям. 

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