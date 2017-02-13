Врезался в троллейбус и скрылся - патрульные нашли авто, совершившее ДТП

Сегодня около 9 утра на проспекте Московском-217/4 водитель автомобиля Honda Civic допустил столкновение с троллейбусом.

Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции, по словам водителя тобщественного транспорта, он остановился, чтобы перевесить штанги, и в этот момент в троллейбус врезался автомобиль Honda Civic, который с места уехал.

Патрульные составили схему ДТП, в это время другие экипажи получили ориентировку на автомобиль, совершивший ДТП. Позже машину нашли на улице Ощепкова - брошенную, без водителя. Автомобиль эвакуировали на штрафплощадку, владельца ищут.