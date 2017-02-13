 

Врезался в троллейбус и скрылся - патрульные нашли авто, совершившее ДТП

13 февраля 2017 г. 13:13
37 просмотров

Сегодня около 9 утра на проспекте Московском-217/4 водитель автомобиля Honda Civic допустил столкновение с троллейбусом. 

Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции, по словам водителя тобщественного транспорта, он остановился, чтобы перевесить штанги, и в этот момент в троллейбус врезался автомобиль Honda Civic, который с места уехал. 

Патрульные составили схему ДТП, в это время другие экипажи получили ориентировку на автомобиль, совершивший ДТП. Позже машину нашли на улице Ощепкова - брошенную, без водителя. Автомобиль эвакуировали на штрафплощадку, владельца ищут. 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                          Військова служба за контрактом, з/п від 9400 до 15000грн. ШВИДКЕ ОФОРМЛЕННЯ. Деталі за тел.: 068-720-27-80, 050-867-82-43.                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.