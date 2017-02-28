Вынесли около 40 тысяч гривен: на харьковском рынке с перерывом в несколько часов произошло два разбойных нападения

Накануне в Харькове произошло сразу два ограбления, оба - в Холодногорском районе на территории рынка. В половине десятого утра неизвестный, одевшись в старую милицейскую форму, зашел в помещение кредитной организации и угрожая пистолетом, забрал десять тысяч гривен наличных. Полиция попыталась задержать преступника по горячим следам.

Сергей Линник, начальник следственного отдела Харьковского ОП

Приблизно на відстані двохсот метрів від місця нападу було знайдено кинуту шапку з кокардою, після чого за допомогою службової собаки ми розпочали відпрацювання шляхів можливого відходу злочинця. Після чого в одному із сміттєвих баків був знайдений бушлат з надписом міліція

След злоумышленника полицейские потеряли. Чуть позже на оптовом овощном рынке произошло второе ограбление. Человек семь, в балаклавах, по первоначальной информации полиции, с битами ворвались на территорию, разбили несколько магазинов с сухофруктами и забрали оттуда около тридцати пяти тысяч гривен. Одного из нападавших, это опять же говорилось в первом официальном сообщении, удалось задержать. Это же подтвержают о продавцы соседних с разбитым магазином точек. Но и они, и сами пострадавшие о нападении открыто говорить боятся.

Вчера выходной был, никто не работал, все закрыто, пришли, разбомбили, взяли что-то, пошли

Буквально через полчаса официальное сообщение полиции было удалено, и появилась информация, что на рынке всего лишь произошла ссора между покупателями и продавцами из-за некачественного товара, но ни у кого претензий друг к другу нет, задержанные отпущены и уголовное производство не открыто. В то же время в соцсетях появилась информация, что к ограблению причастно военизированное подразделение, которое связывают с активистами организаций "Азов," "Східний корпус" и "Нацкорпус". И их якобы "покрывают" покровители. Напомню, именно эти активисты были одной из сторон, участвовавших в перестрелке на Алексеевке. Тогда был ранен один из членов организации, его состояние на данный момент остается тяжелым. Но при этом, несмотря на то, что ЧП произошло в спальном районе, за хулиганство, покушение на убийство и применение оружия пока никто не ответил - в полиции говорят, что они устанавливают конкретных подозреваемых. Но сам лидер указанных так называемых активистов Олег Ширяев опроверг причастность его организации к событиям на рынке и сказал, что не понимает, почему это происшествие связывают с ними. В полиции участие в конфликте военизированных радикалов также не комментируют.

Ви вже прокоментували і він уже дан, дали всі можливі коментарі

Факт ограбления же кредитной организации был без проволочек внесен в единый реестр досудебных расследований по статье "Разбой", лже-милиционеру грозит до двенадцати лет лишения свободы.