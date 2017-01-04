 

Взрыв у здания ООН в Сомали: задержаны 9 подозреваемых

04 января 2017 г. 19:58
Источник: Укринформ
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После взрыва заминированного автомобиля у здания ООН в сомалийской столице Могадишо, в результате чего были ранены четверо охранников, полиция задержала девять человек.

Об этом сообщает Синьхуа.

«Сомалийские силы безопасности арестовали девятерых подозреваемых членов «Аль-Шабаб» в прилегающих районах», - говорится в сообщении.

Ответственность за нападение взяли на себя боевики «Аль-Шабаб», являющиеся союзниками террористической организации «Аль-Каида».

Как сообщается, бомба была заложена в автомобиле, припаркованном в гараже за пределами объектов, принадлежащих организации Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН).

ПРООН подтвердила после инцидента, что все сотрудники в безопасности и больше раненых нет.

По данным ООН, пострадавшие охранники работали в частной охранной компании.

Как известно, боевики «Аль-Шабаб» начали нападения на ПРООН в Могадишо в июне 2013 года, в целом количество жертв составляет 15 человек.

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