Взрывчатку в ХОГА не нашли - полиция

Сообщение о том, что в ХОГА якобы заложена взрывчатка поступило в 10.33.

На место происшествия для проверки информации выезжала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции.

Как сообщают на официальном сайте ГУНП в Харьковской области, правоохранителями проведен тщательный осмотр государственного учреждения и прилегающей территории, общей площадью около 9650 кв.м. Эвакуация не проводилась. Никаких взрывных устройств или опасных веществ выявлено не было.

Сведения об указанном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.