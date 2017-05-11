Взрывчатку в техникуме Харькова не нашли

11 мая 2017 г. 14:02
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Работники полиции провели осмотр 2-х этажей здания общей площадью 2251,7 кв.м. эвакуировали 400 человек.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в результате проверки никаких взрывных устройств или опасных веществ не обнаружено

Следственным решается вопрос о внесении факту происшествия в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас сотрудниками полиции осуществляются все необходимые розыскные мероприятия с целью установления лиц, внесших ложное сообщение о заминировании.
Напомним, что сегодня около 10:00 в дежурную часть Основянского отдела полиции поступило сообщение о том, что в Харьковском техникуме железнодорожного транспорта бы находится взрывчатка.

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