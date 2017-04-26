Задерживали автоворов: патрульные рассказали подробности ночного происшествия

26 апреля 2017 г. 11:00

Харьковские патрульные задержали автоворов.

Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции, 25 апреля, около 23 часов, на перекрестке улиц Танкопии - Харьковских дивизий, экипаж патрульной полиции совершил остановку на красный сигнал светофора.

Впереди служебного автомобиля находился автомобиль Ауди А4, который также совершил остановку. В это время с улицы Харьковских дивизий выехал автомобиль марки БМВ, который заблокировал движение Ауди А4. Водитель Ауди А4 начал сдавать назад, в результате чего совершил столкновение со служебным полицейским автомобилем Тойота Приус, а затем начал движение вперед, столкнувшись с авто БМВ. Таким образом, авто Ауди А4 пыталось уехать, однако ничего не получалось. В момент, когда автомобиль полностью заблокировали, пассажир Ауди А4 выскочил из авто и пытался скрыться. Однако, патрульные полицейские задержали граждан.

Как сообщили полицейским граждане, находившиеся в автомобиле БМВ, они преследовали автомобиль Ауди А4, так как ее водитель и пассажиры возможно совершают кражи из авто. По данному факту на место вызвали следственно-оперативную группу. Также, во время оформления дорожно-транспортного происшествия, патрульные заметили у водителя Ауди А6 признаки наркотического опьянения. Поэтому, гражданина пригласили в наркологический центр пройти освидетельствование на состояние опьянения, где человек сдал соответствующие анализы. По словам медиков, результат осмотра сообщат через пять суток.

На водителя Ауди А4 патрульные составили два административных протокола за совершение ДТП (ст. 124 КУоАП) и подозрение на состояние опьянения (ст.130 КоАП). Сейчас информация о причастности граждан, находившихся в автомобиле Ауди А4, к кражам из автомобилей проверяется следователями.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Квартиры посуточно в Харькове                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.