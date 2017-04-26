Задерживали автоворов: патрульные рассказали подробности ночного происшествия

Харьковские патрульные задержали автоворов.

Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции, 25 апреля, около 23 часов, на перекрестке улиц Танкопии - Харьковских дивизий, экипаж патрульной полиции совершил остановку на красный сигнал светофора.

Впереди служебного автомобиля находился автомобиль Ауди А4, который также совершил остановку. В это время с улицы Харьковских дивизий выехал автомобиль марки БМВ, который заблокировал движение Ауди А4. Водитель Ауди А4 начал сдавать назад, в результате чего совершил столкновение со служебным полицейским автомобилем Тойота Приус, а затем начал движение вперед, столкнувшись с авто БМВ. Таким образом, авто Ауди А4 пыталось уехать, однако ничего не получалось. В момент, когда автомобиль полностью заблокировали, пассажир Ауди А4 выскочил из авто и пытался скрыться. Однако, патрульные полицейские задержали граждан.

Как сообщили полицейским граждане, находившиеся в автомобиле БМВ, они преследовали автомобиль Ауди А4, так как ее водитель и пассажиры возможно совершают кражи из авто. По данному факту на место вызвали следственно-оперативную группу. Также, во время оформления дорожно-транспортного происшествия, патрульные заметили у водителя Ауди А6 признаки наркотического опьянения. Поэтому, гражданина пригласили в наркологический центр пройти освидетельствование на состояние опьянения, где человек сдал соответствующие анализы. По словам медиков, результат осмотра сообщат через пять суток.

На водителя Ауди А4 патрульные составили два административных протокола за совершение ДТП (ст. 124 КУоАП) и подозрение на состояние опьянения (ст.130 КоАП). Сейчас информация о причастности граждан, находившихся в автомобиле Ауди А4, к кражам из автомобилей проверяется следователями.