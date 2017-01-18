Застолье с гранатой. Хозяин квартиры погиб, а его гость попал в больницу

Около полуночи на улице Фейербаха прозвучал взрыв, в результате которого погиб мужчина. Соседи говорят, что часто видели погибшего в нетрезвом состоянии

Старый дом - коммуналка на Фейербаха. В ночь на среду жильцы проснулись от того, что услышали хлопок, будто взорвалась петарда. Вячеслав Ковтун, говорит, даже испугаться не успел, выбежал в коридор и понял, что рвануло у его соседей.

Вячеслав Ковтун, сосед

Я телевізор смотрю, думаю, что оно такое. В окно глянул, ничего нет, потом слышу крик, Сережа, Сережа, жена его. Ну, думаю… вышел, а там дым, в дыму все. Ну, я окно открыл, говорит, скорую вызови, ну я скорую, вызвал, дверь открыл, а они говорят, иди, не мешай.

Хозяин квартиры погиб на месте ему оторвало ногу и сильно повредило нижнюю часть туловища. Его гостя - с многочисленным ранениями отправили в больницу скорой помощи. Жена, которая тоже находилась в помещении не пострадала. Как рассказали соседи, семья погибшего здесь живет давно. Хозяин не связан с военным делом, вроде бы он работал в охране. Говорят, что злоупотреблял водкой. Откуда у него взялась граната в доме никто не знает. Второго участника смертельного застолья с минно-взрывной травмой привезли в больницу скорой помощи.

Алексей Белецкий, заведующий отделом БСМП

У больного осколочные ранения левого бедра, а именно мягких тканей, без повреждения крупных сосудов и скелета, ушиб и ссадины боковой поверхности туловища слева. Кроме того есть посттравматический кохлеоневрит справа в результате баротравмы.

Врач добавляет, что осколки изъяли, а пострадавший находится в адекватном состоянии и быстро приходит в норму. Полиция говорит, что при осмотре квартиры взрывотехники нашли и другие боеприпасы.

Алексей Свиридов, гл. специалист отд. коммуникации ГУНП в Харьковской обл.

Вибухотехніками під час огляду даної квартири було виявлено близько п'ятидесяти грам пороху та двадцяти набоїв.

В полиции открыли два уголовных дела по статье "умышленное убийство" и "незаконное обращение с оружием и боеприпасами". Правоохранителям предстоит выяснить обстоятельства происшествия и определить, кто именно и когда принес смертельную находку в дом.