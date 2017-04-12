 

Жуткая находка в Харькове - горожане нашли место практически усеянное трупами котят

12 апреля 2017 г. 18:58
Автор: Лариса Говина
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Здесь 9 трупов, которые лежат в разных местах. У них характерные следы того, что их видимо душили, потому что шерсть у них примята именно в области шеи.

Такую жуткую картину недалеко от Центрального рынка харьковчанка Ирина увидела накануне. В соцсетях наткнулась на сообщение знакомой об ужасающей находке, приехала на место - где действительно лежали почти с десяток мертвых котят. Ирина уверена, убить четверолапых могли, так называемые "коробочники" - торговцы, которые не продали живой товар.

Ирина Нестеренко:

Каждый год здесь находили или выброшенными, или мертвыми. Как раз в этом доме год назад был случай, когда парень обнаружил трупы котят, то есть постоянно привозят их и убивают.

Помимо трупов животных там же обнаружили и чуть больше десятка живых малышей, одному из них сразу нашли хозяев, часть - волонтеры забрали для пристройства. Зоозащитники настаивают, будут обращаться в полицию, чтобы правоохранители занялись расследованием этого факта жестокого обращения с животными. Правда, найти виновных в подобных преступлениях  сложно, уверена юрист Марина Суркова. По её словам, часто остаются безнаказанными и правонарушения связаные с насилием над животными, и с незаконной торговлей ими на стихийных рынках.

Марина Суркова, юрист:

Тут две стороны, которые ответственны - полицейские, которые не наказывают "коробочников", у них нет желания этим заниматься, они даже с трудом уголовные дела открывают, это 299 статья, а тут административное правонарушение, вторые - ответственны сами люди, которые отдают ненужное потомство, вместо того, чтобы стерилизовать животное.

Тем временем, Верховная Рада намерена ужесточить наказание за жестокое обращение с животными. Соответствующий Законопроект в начале апреля принят депутатами в первом чтении. В нем предлагается увеличить административные штрафы за нанесение животным увечий или за другие издевательства больше, чем в 20 раз, а это от 3400 до 8500 гривен. А также ужесточить уголовную ответственность - наказывать "живодеров" не только ограничением свободы, но и её лишением на срок от 3 до 8 лет.

Видео: 

Жуткая находка в Харькове - горожане нашли место практически усеянное трупами котят - 12.04.2017

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