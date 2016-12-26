Рабинович считает, что Украине не нужны транши МВФ

Народный депутат и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович считает, что Украине не нужны транши Международного валютного фонда (МВФ).

В частности, он считает, что Украина должна отказаться от очередного транша МВФ, "потому что эти деньги сразу же уйдут на погашение процентов по предыдущему кредиту, а долги будут отдавать дети и внуки украинцев".

"Транши МВФ нам не просто не нужны, а они нам во вред. Потому, что наши дети и внуки будут отдавать эти долги. Какая проблема у МВФ дать нам шанс? Мы сделали все, что надо: приняли бюджет убиения страны, дали команду, чтобы Карпаты в вырубленном виде ехали в Европу, уничтожили очередные банки. Какая проблема дать нам, как в прошлый раз, транш?", - заявил Рабинович.

По его словам, через пару часов, после того как правительство получит транш, его используют на покрытие процентов за предыдущие кредиты МВФ.

"Они (кредиты, - ред.) нам не нужны. Новый бюджет не дает нам возможности развиваться. МВФ пусть свои деньги заберет себе. Принять этот бюджет им сегодня важно было, потому что завтра уже разъехались бы все. Теперь они могут уже банковать начинать, вот и все", – резюмирует политик.

Нардеп уверен, что этот бюджет является "еще большим ударом по карману людей, еще больше обесценивания гривны".

"Этот парламент не имеет права на существование", - заявил он, добавив еще более критичные высказывания к заложенному в бюджет на следующий год средневзвешенный курс на уровне 27,2 за один доллар.