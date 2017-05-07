Российских журналистов, посещавших оккупированный Крым, не пустят на Евровидение

07 мая 2017 г. 12:05
Источник: УНИАН
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Российских журналистов, посещавших оккупированный Крым, не пустят на Евровидение-2017 в Киеве. Об этом сообщил народный депутат Украины, внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.

"Никто из тех российских журналистов, кто аккредитован в Киеве на Евровидение и кто ранее нарушал государственную границу Украины, незаконно посещая Украинский Крым, не будет допущен на территорию нашей страны. Первый пошёл! Обратно на север, по проторённой Лолитой Милявской дорожке", - написал он.

По его словам, доказательства своего незаконного пребывания на территории украинского Крыма фотограф RUSSIA Today Рамиль Ситдиков предоставил пограничникам и волонтерам Центра "Миротворец" сам.

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