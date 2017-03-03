 

Рынок акций Украины завершил торги в пятницу умеренным ростом

03 марта 2017 г. 20:42
Источник: Интерфакс-Украина
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Фондовый рынок Украины завершил пятничные торги умеренным ростом: индекс "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,92% - до 956,25 пункта, индекс ПФТС – на 0,09%, до 275,32 пункта.

Объем торгов на УБ составил 6,26 млн грн, в том числе акциями – 6 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 4,76 млн грн, в том числе акциями – 0,3 млн грн.

Среди индексных акций УБ подорожали бумаги "Мотор Сичи" (+1,4%), "Центрэнерго" (+1,38%) и "Укрнафты" (+0,77%).

Снизились в цене акции "Донбассэнерго" (-1,02%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,19%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+0,49%) и "Мотор Сичи" (+0,18%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу к 16:15 кв снизился на 0,96% - до 654,46 пункта при объеме торгов 5,3 млн злотых (35 млн грн).

В "индексной корзине" тройку лидеров снижения составили бумаги KSG Agro (-3,24%), "Милкиленда" (-2,44%) и "Садовая груп" (-2,33%).

Дорожали только акции "Астарты" (+0,01%) и KDM Shipping (+12,24%).

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