Самопровозглашенная "ДНР" назвала 43 компании с "временной администрацией"

Самопровозглашенная "ДНР" утверждает, что ввела "временную администрацию" в 43 компании, и обнародовала их список.

Согласно ему, эти предприятия объединены в несколько групп с различными временными администраторами.

Первую группу составляют филиал "Металлургический комплекс" ПрАО "Донецксталь"-металлургический завод, ЧАО "Макеевкокс", ПАО "Ясиновский коксохимический завод", ЧАО "Енакиевский металлургический завод" и его Макеевский филиал, ПАО "Харцызский трубный завод", ПАО "Эр Ликид", ЧАО "Енакиевский коксохимпром" и ЧАО "Докучаевский флюсо-доломитный комбинат". Их "временным администратором" назначен "Внешторгсервис".

Ранее о назначении ЗАО "Внешторгсервис" (Луганск) в качестве временной администрации ПАО "Краснодонуголь", ООО "ДТЭК Ровенькиантрацит" и ООО "ДТЭК Свердловантрацит" заявила самопровозглашенная "ЛНР".

Служба безопасности Украины (СБУ) 1 марта сообщила о перехваченном разговоре главаря "ДНР" Александра Захарченко с гражданином РФ, в котором обсуждалась дальнейшая судьба "национализированных" террористами украинских предприятий на Донбассе. Согласно ему, предприятия из указанной выше группы российские кураторы планируют передать структурам Сергея Курченко, который сбежал в Россию. При этом А.Захарченко выразил недовольство тем, что "Курченко заберет у нас все самое лучшее". "Нам останется еще 30 с лишним предприятий (стадионы, гостиницы…) – они убыточные", - заметил он.

Что касается всех остальных объектов из списка, то контроль над введением временной администрации на них возложен на так называемые "министерства" "ДНР". Эти предприятия объединены в группы, в частности, в одну из них попали ПАО "Концерн Стирол", ПАО "Донецкокс", ЧАО "Комсомольское рудоуправление", Донецкий электротехнический завод, ПРАО "Донецксталь-Металлургический завод Донецк".

Следующая группа включает предприятия ТЭК: ПАО "ДТЭК Шахта "Комсомолец Донбасса", ООО "Моспинское УПП", ЧАО "ЦОФ "Колосниковская", ООО "ДТЭК Сервис", ООО "Электроналадка", арендное предприятие "Шахта им. А.Ф. Засядько", ОП "Зуевская ТЭС" (ООО "Востокэнерго"), "ДТЭК Высоковольтные сети", "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь", "ДТЭК Донецкоблэнерго".

Следом идут транспортные ООО "Инвест–Транс" и ООО "Росукртранс", за ними – расположенные на временно неконтролируемых украинскими властями территориях объекты предприятий связи ООО "Тримоб", ПАО "Укртелеком" и ООО "Лайфселл".

По четырем "ведомствам" распределены также ООО "Донецкая международная школа "Григорьевская", ООО "Редакция газеты "Донецкие новости", HarvEast Holding, ООО "Донбасс Арена".

В отдельной группе указаны ООО "Метинвест-СМЦ", ООО "Комплекс Пушкинский", корпорация "Межрегиональный промышленный союз" и объекты ПАО "Украинская акционерная страховая "АСКА", ПАО "ПУМБ" и ООО "7 ЛИНИЯ".

Наконец, еще по двум группам разбиты ООО "Отель "Донбасс-Палас" с ООО "Проект – 2012 (Отель Park Inn by Radisson Donetsk) и ЧАО "Футбольный клуб "Шахтер" СТБ "Кирша" и ЧАО "Люкс".