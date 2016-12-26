 

Савченко перенесла презентацию своей политсилы во Львов

26 декабря 2016 г. 16:00
Источник: Украинская правда
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Народный депутат Надежда Савченко перенесла время и место презентации общественной платформы "РУНА". Мероприятие пройдет 27 во Львове.

Об этом сообщается на Фейсбук-странице Савченко.

Тема пресс-конференции заявлена как "Концепция системных изменений Украина как унитарного децентрализованной республики".

Ранее презентацию планировали провести в понедельник 26 декабря в Киеве. Но в воскресенье вечером на Фейсбук-странице Савченко сообщили, что мероприятие переносится в связи с болезнью одного из участников.

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