 

СБУ разоблачила мошенника, который под видом полковника ВСУ собирал пожертвования

26 декабря 2016 г. 15:10
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Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

"Сотрудники СБУ задержали в Киеве мошенника, который, представляясь полковником Вооруженных сил, "собирал" деньги на материальную поддержку участников антитеррористической операции", - сказано в нем.

Правоохранители установили, что злоумышленник уже привлекался к ответственности за подделку документов и незаконное хранение оружия.

По информации СБУ, используя поддельные документы офицера, мошенник успел получить несколько тысяч гривен от бизнесменов и чиновников якобы на помощь различным военным подразделениям.

Сотрудники спецслужбы задержали гражданина возле столичного железнодорожного вокзала в военной форме с шевронами подразделения ВДВ Вооруженных сил при регистрации в одном из хостелов.

Оперативники СБУ изъяли у мошенника поддельные удостоверение полковника Главного управления разведки Минобороны и участника боевых действий.

У злоумышленника также обнаружено специальное техническое средство для сканирования радиочастот.

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