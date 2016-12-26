 

Сепаратисты обещали отдать Савченко двух пленных

26 декабря 2016 г. 14:03
Источник: Корреспондент.net
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Двух пленных женщин обещают передать нардепу Надежде Савченко представители ЛНР и ДНР.

"В качестве жеста доброй воли в канун Нового года и Рождества мы, без каких либо условий, передаем представителю народа Украины Надежде Савченко двух женщин - Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак, в надежде активизировать процесс вызволения из плена наших граждан, с надеждой на то, что в наступающем году они воссоединятся с родными и близкими", - говорится в совместном заявлении глав ЛНР и ДНР.

Также в сообщении подчеркивается, что так называемые республики "остаются открытыми к диалогу с теми представителями украинского народа, кто реально настроен на реализацию Минских соглашений".

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