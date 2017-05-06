"Шахтер" в Харькове стал чемпионом

06 мая 2017 г. 19:11
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Донецкий "Шахтер" в матче 28-го тура украинской Премьер-лиги по футболу обыграл луганскую "Зарю" 3:2 и досрочно стал чемпионом Украины. За горянков забивали Факундо Феррейра, Исмаили и Иван Ордец, а за Зарю – Игорь Харатин и Деннис Бонавентуре.

"Шахтер", который в 2017-м году проводит домашние матчи в Харькове, завоевал десятое юбилейное чемпионство Украины. Больше только у киевского "Динамо", которое становилось 15 раз чемпионом страны.

Также в Харькове состоится финальный поединок  Кубка Украины. "Шахтер" и "Динамо" разыграют трофей 17 мая.

 

Видео: 

Shakhtar 3-2 Zorya. Highlights (6/05/2017)

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