"Шахтер" в Харькове стал чемпионом

Донецкий "Шахтер" в матче 28-го тура украинской Премьер-лиги по футболу обыграл луганскую "Зарю" 3:2 и досрочно стал чемпионом Украины. За горянков забивали Факундо Феррейра, Исмаили и Иван Ордец, а за Зарю – Игорь Харатин и Деннис Бонавентуре.

"Шахтер", который в 2017-м году проводит домашние матчи в Харькове, завоевал десятое юбилейное чемпионство Украины. Больше только у киевского "Динамо", которое становилось 15 раз чемпионом страны.

Также в Харькове состоится финальный поединок Кубка Украины. "Шахтер" и "Динамо" разыграют трофей 17 мая.