Шесть золотых из шести возможных. Харьковские синхронистки в Торонто выиграли всё

В последний день этапа Мировой серии по синхронному плаванию в канадском Торонто сборная Украины, состоящая из харьковчанок, победила в финале произвольной программы среди команд.

Таким образом, харьковсские синхронистки в Торонто выиграли все шесть видов, в которых принимали участие.

Анна Волошина выиграла финалы в технической и прозвольной программе солисток.

В финалах технической и произвольной программ дуэтов победил дуэт Волошиной с Елизаветой Яхно.

Равных украинской сборной не было и в технической и произвольной программах среди команд.

Кроме Украины в этапе мировой серии также принимали участие несколько канадских команд, а также синхронистки Колумбии и Новой Зеландии.

Ниже на видео победное выступление сборной Украины в финале произвольной программы, начиная с 37:00.