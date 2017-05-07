Шесть золотых из шести возможных. Харьковские синхронистки в Торонто выиграли всё

07 мая 2017 г. 12:39
Источник: xsport.ua
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В последний день этапа Мировой серии по синхронному плаванию в канадском Торонто сборная Украины, состоящая из харьковчанок, победила в финале произвольной программы среди команд.

Таким образом, харьковсские синхронистки в Торонто выиграли все шесть видов, в которых принимали участие.

Анна Волошина выиграла финалы в технической и прозвольной программе солисток.

В финалах технической и произвольной программ дуэтов победил дуэт Волошиной с Елизаветой Яхно.

Равных украинской сборной не было и в технической и произвольной программах среди команд.

Кроме Украины в этапе мировой серии также принимали участие несколько канадских команд, а также синхронистки Колумбии и Новой Зеландии.

Ниже на видео победное выступление сборной Украины в финале произвольной программы, начиная с 37:00.

 

Видео: 

RE-LIVE | Team Free - Toronto | FINA Synchronised Swimming World Series 2017

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