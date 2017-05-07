Схрон с гранатометами и взрывчаткой обнаружила в районе АТО СБУ

Тайник с военными средствами поражения обнаружила в Донецкой области Служба безопасности Украины совместно с бойцами Вооруженных сил Украины.

"Из тайника, который был обустроен в заброшенном здании на окраине села Тимофеевка Покровского района, оперативники спецслужбы изъяли три реактивные противотанковые гранаты РПГ-26, два килограмма тротила в шашках, восемь гранат РГД-5 и Ф-1, пятнадцатиметровый детонирующий шнур, зажигательную трубку ЗТП-300, а также около тысячи патронов различного калибра", - сообщает в субботу пресс-центр СБ Украины.

Средства поражения были переданы на учет в одно из подразделений ВС Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.