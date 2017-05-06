Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине 6-8 мая

Украинские синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности на территории Украины в течение 6-8 мая 2017 года. Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"6-7 мая в Украине, кроме западной части, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. В Киевской, Сумской, Черниговской, Черкасской и Полтавской областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении. Кроме того, по данным синоптиков, 6-8 мая в Харьковской, Кировоградской, 6-8 мая и в Луганской, Донецкой, Днепропетровской и в южных областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Также в Киеве, как предупредили в гидрометцентре, с 6 по 7 мая будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. В связи с этим ГСЧС в очередной раз обращается к гражданам с просьбой не провоцировать пожары в экосистемах, лесных массивах и соблюдать элементарные правила безопасности во время отдыха на природе.