Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине 6-8 мая

06 мая 2017 г. 11:26
Источник: РБК-Украина
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Украинские синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности на территории Украины в течение 6-8 мая 2017 года. Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"6-7 мая в Украине, кроме западной части, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. В Киевской, Сумской, Черниговской, Черкасской и Полтавской областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении. Кроме того, по данным синоптиков, 6-8 мая в Харьковской, Кировоградской, 6-8 мая и в Луганской, Донецкой, Днепропетровской и в южных областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Также в Киеве, как предупредили в гидрометцентре, с 6 по 7 мая будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. В связи с этим ГСЧС в очередной раз обращается к гражданам с просьбой не провоцировать пожары в экосистемах, лесных массивах и соблюдать элементарные правила безопасности во время отдыха на природе.

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