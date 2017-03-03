Скандал в харьковской школе. Родители утверждают, что учителя принудительно собирают с детей деньги на марки "Красного Креста"

Это 159-я школа, именно здесь уже который день кипят страсти из-за благотворительных взносов. Учителя добровольно-принудительно просят детей сдать по 5 грн на марку Красного креста. Те, кто отказывается - подвергаются травле, говорят родители.

Юлия Гаджиева, мама школьницы:

Дело не в пяти гривнах, и не в том, что мне жалко на благотворительность, а дело в том, что принуждают насильно в школах, притом находят выход из положения если у ребенка нет денег – они занимают у других детей, чему эта школа может научить - это уже вымогательство.

Что же за благотворительность такая принудительная, возмущены родители, тем более, что год назад киевский Красный крест обвинили в коррупционных преступлениях. Тогда журналисты-расследователи и волонтеры утверждали, что гуманитарную помощь продавали, бесплатные курсы первичной помощи проводились за деньги, а учет пожертвованиям не велся. Поэтому переживают о том, на какие цели уйдут эти взносы. Между тем в администрации школы номер 159 говорят - переживать не стоит, харьковский Красный крест имеет хорошую репутацию, с ним сотрудничают все школы города и области.

Наталья Алексеева, завуч Харьковской общеобразовательной школы № 159:

Там же ведь и взрослый взнос 10 грн. Ну, вот же время такое, их одно время не было, мы понимаем, что ментально мы все члены Красного креста. Там было вообще на весь коллектив взрослых, а детских по сети у нас 700 с чем-то. Но в этот раз нам не Красный крест, а управление по школам выдало.

Деньги собирают не только в школах, но и в больницах и других бюджетных учреждениях, это несколько миллионов гривен пожертвований - подсчитали родители. Полученные деньги, говорят в областной организации "Красный Крест", распределяют на помощь их подопечным, а это инвалиды, многодетные семьи, люди пострадавшие в следствие чрезвычайных ситуаций, переселенцы и другие. И подчеркивают, все финансовые отчеты о сборе средств и тратах регулярно публикуют на всеукраинском официальном сайте.

Валентина Костенко, зам. предс. Хар. обл. орг. "Красный крест":

Членский взнос - это прежде всего взнос направленный на помощь нуждающимся, а это инвалиды, дети-сироты, это перемещенные лица, которых сегодня большое количество в Харькове и области пребывает. Все денежные средства, которые поступают от членских взносов - они распределяются строго по Положению, по Закону. Это 20 % идет на на обеспечение уставной деятельности и 80% идет на оказание помощи людям.

Заявлением родителей 159-й школы, говорят в харьковском "кресте", были буквально шокированы. И уверяют, навязывание членства в их организации осуждают и убеждают, что эти взносы принимаются только на добровольной основе.

Наталья Буленко, предс. орг. "Красный Крест" Шевченковского р-на:

Работа проводится огромная. И родители, и дети относятся очень хорошо знают о работе Красного Креста и добровольно принимают решение - будет он членом обществаи ли нет. Я первый раз за 10 лет услышала о принудительности этого.

Тем временем, в городском департаменте образования отмечают, что всех директоров харьковских школ собрали на совещание, где поднимался вопрос о благотворительных взносах в школе. В том числе, с преподавательским составом 159-й школы провели беседу, отмечают в департаменте, чтобы впредь подобных жалоб от родителей не появлялось.