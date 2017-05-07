СММ ОБСЕ заявляет о сексуальных домогательствах со стороны боевика ОРДО

07 мая 2017 г. 13:58
Источник: Украинская правда
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СММ ОБСЕ заявляет о сексуальных домогательствах со стороны вооруженного мужчины в ОРДО в отношении члена патруля миссии женского пола.
Об этом говорится в отчете миссии по состоянию на вечер 5 мая, опубликованном 6 мая.

"Член патруля СММ женского пола подверглась сексуальным домогательствам со стороны мужчины, вооруженного автоматом (АК-47), который угрожал, что не позволит патрулю миссии двигаться в восточном направлении с Петровского до Раздольного, пока его требования не будут удовлетворены. Патруль оставил этот район по другому маршруту и проинформировал СЦКК о случившемся", - сообщили в СММ.

Населенные пункты Петровское и Раздольное Старобешевского района Донецкой области находятся под контролем боевиков ОРДО.
Кроме того, в отчете сообщается, что вооруженные члены "ДНР" отказали патрулю миссии во въезде в Седово и в пгт Старомихайловка (15 км к западу от Донецка). СММ сообщила об этих инцидентах СЦКК.

Также дважды 4 мая члены так называемой "ДНР" на контрольном пункте въезда-выезда в пгт Еленовка (23 км юго-западнее Донецка) настаивали на проведении осмотра содержимого прицепов автомобилей миссии.
Кроме того, члены "ДНР" остановили патруль миссии на блокпосту в пгт Александровка (20 км юго-западнее Донецка) и пропустили наблюдателей только после того, как провели осмотр обоих автомобилей СММ.

Также сообщается, что вооруженный человек задержал патруль миссии на 16 минут, когда команда миссии направлялась к месту, где установлена камера СММ в Петровском.

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